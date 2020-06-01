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Aktüel

Teyp hırsızı kardeşler polis operasyonuyla yakalandı

Bağcılar’da, park halinde bulunan araçların teyplerinin çalınması olayı ile alakalı polis ekiplerince yapılan operasyonda kardeş oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:03:11 -
Teyp hırsızı kardeşler polis operasyonuyla yakalandı

Bağcılar’da, park halinde bulunan araçların teyplerinin çalınması olayı ile alakalı polis ekiplerince yapılan operasyonda kardeş oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Zanlılardan biri tutuklanırken hırsızlık olayı güvenlik kamera kayıtlarını da yansıdı.


Bağcılar’ın kenar mahallelerinde park halinde bulunan araçların camlarının kırılarak teyp ve ses sitemlerinin çalınması olayları ile alakalı Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışma başlattı. 20 Mayıs tarihinde saat 04.00’ten 07.00’ye kadar 6 otomobilden yapılan teyp hırsızlığı ile ilgili 25 farklı iş yerinin incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık olaylarını Muhammer K. (42) ve kardeşi Mümtaz K. (40) isimli iki şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen polis, zanlıları 30 Mayıs tarihinde yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyette yapılan işlemlerin ardından aynı tarihte “Otodan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Mümtaz K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Muhammer K.’nin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.


Öte yandan şüphelilerin gece saatlerinde gerçekleşen olay sırasında yaşadıkları koşuşturma ve kaçarken kullandıkları otomobil, çevre iş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı.

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