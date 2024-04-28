  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koca Yusuf göreve başladı! Bakan Bayraktar duyurdu

Hükümete yakın Sabah yazarından şok “AK Parti” iddiası! Bu gerçekten doğru mu

Kendi öğrencilerini mi vuracaklar? ABD keskin nişancılarını üniversiteye yerleştirdi

Hamas iki İsrailli esirin görüntüsünü paylaştı! Ya esirler ya da savaş

Yeniden Refahlılar resmen tiyatro oynuyor! Şimdi de bu çıktı! Fatih Erbakan, bakalım bu işe ne diyecek?

Türkiye ziyareti öncesi Miçotakis'ten açıklama: Anlaşamadığımız konular olsa da ilişkiler düzelebilir

AK Partili Metin Külünk’ten çok ama çok konuşulacak iddia! O kişiler Cumhurbaşkanımıza sahte anketler sundu

O ihtimal gerçekleşirse... İslam Memiş gram altında her şeyin tersine döneceği gelişmeyi açıkladı

'Asgari ücrete temmuzda zam var' iddiasına resmi açıklama!

Dev köprüyü Zafer Bayramı'nda havaya uçuracaklar! Herkes o tarihe kilitlendi!
Gündem Tevhid bayrağı tutan Müslüman’a saldıran kemalist sıkıyı görünce dansöz gibi kıvırdı
Gündem

Tevhid bayrağı tutan Müslüman’a saldıran kemalist sıkıyı görünce dansöz gibi kıvırdı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 13:59:00 - 2024-04-28 14:07:52
Tevhid bayrağı tutan Müslüman’a saldıran kemalist sıkıyı görünce dansöz gibi kıvırdı

Eskişehir’de yapılan Gazze’ye destek yürüyüşünün ardından elindeki ‘Kelime-i Tevhid’ yazılı bayrakla yürüyen kişiye müdahale ettiği gerekçesiyle tutuklanan şahsın ifadesinde nasıl geri vites yaptığı ortaya çıktı.

23 Nisan Cumartesi günü Eskişehir Gazze Platformu tarafından İsrail’in saldırısı altındaki Filistin’e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağıyla yürüyen Y.U. isimli şahsa çevredeki vatandaşlar tarafından tepki gösterildi. Oluşan kargaşa esnasında Y.U.’ya yönelik tehdit ve küfür içerikli saldırı gerçekleştirdiği belirlenen H.K.T. adlı kişi, olaya ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K.T., ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçları çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen H.K.T., ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadede müdahale ettiği olaydaki bayrağın üzerinde Kelime-i Tevhid yazdığını bilmediğini belirten H.K.T., suçlamaları kabul etmedi.

Sosyal medyada kendisi üzerinden bir linç kampanyası yürütüldüğünü de belirten H.K.T., ifadesinde şunları söyledi:

Kamera görüntülerindeki kişi benim, ben olayın sonunda oradaydım. Olay yeri çok kalabalıktı, bende buradan git burası karışacak şeklinde uyarmak için gittim. Ona, ‘Burada problem çıkar linç ederler’ dedim. Görüntülerde bu kısım kesilmiş ne bayrağı olduğu konusunda bir fikrim yoktu. Benim olayından haberim yoktu. Ben dükkanda müşterimle ilgileniyordum. Kalabalığı gördüm, arkadaşım da kalabalığın içerisindeydi, ben de arkadaşımı kalabalığın arasından çıkarmak için gittim. Şu an sosyal medyada benim üzerinde bir linç kampanyası var. Olay saptırılıyor. O gün Filistin yürüyüşü olduğunu dün akşam öğrendim. Arkadaşın elinde tuttuğu bayrak Tevhid bayrağıymış, bayrağın ne olduğunu bilmiyordum. Tehditvari hiçbir eylemde bulunmadım, orada ortalığı karıştıran başkasıdır. Ben oradaki kimseyi tanımıyorum, 14 yıldır o sokaktayım, şu ana kadar hiçbir problem olmamıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kelime-i Tevhid sancağı taşıyan gence küfrederek müdahale eden zanlı hakkında yeni gelişme!
Kelime-i Tevhid sancağı taşıyan gence küfrederek müdahale eden zanlı hakkında yeni gelişme!

Gündem

Kelime-i Tevhid sancağı taşıyan gence küfrederek müdahale eden zanlı hakkında yeni gelişme!

Eskişehir'de saldırıya uğrayan gence Kelime-i Tevhid sancağı desteği!
Eskişehir'de saldırıya uğrayan gence Kelime-i Tevhid sancağı desteği!

Gündem

Eskişehir'de saldırıya uğrayan gence Kelime-i Tevhid sancağı desteği!

Türk Halkına müjde! Kelime-i Tevhid bayrağına saldıran karaktersiz Kadri tutuklandı
Türk Halkına müjde! Kelime-i Tevhid bayrağına saldıran karaktersiz Kadri tutuklandı

Gündem

Türk Halkına müjde! Kelime-i Tevhid bayrağına saldıran karaktersiz Kadri tutuklandı

Yeni müfredat milletin değerleriyle uyumlu olmalı! Milletin beklentisi tevhidi bir bakış
Yeni müfredat milletin değerleriyle uyumlu olmalı! Milletin beklentisi tevhidi bir bakış

Eğitim

Yeni müfredat milletin değerleriyle uyumlu olmalı! Milletin beklentisi tevhidi bir bakış

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23