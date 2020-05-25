Tevfik Göksu'dan Ömer Döngeloğlu'nun kabrine ziyaret
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Ramazan ayında koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu Hoca'nın kabrini ziyaret etti.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Göksü, ''Edirnekapı Şehitliğinde şehitlerimizin kabirlerini ziyaretin ardından Ramazan ayında Hakk'a uğurladığımız ve aynı yerde kabri bulunan Ömer Döngeloğlu hocamızı da kabri başında andık. Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşaallah'' ifadelerini kullandı.