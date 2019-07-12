0553 313 94 23

Tevfik Göksu'dan İBB'nin borcu iddiasına tepki: El insaf!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'nin 'İBB'nin 30 milyar TL borcu var' iddiasına ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 'İBB'nin şu anda günü geçmiş 5.8 milyar borcu var. Sadece KİPTAŞ'a kalan konutların bedeli bu. İnsaflı olmak lazım.' dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:06

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 Temmuz ayı 2. oturumunda CHP grubunun, 'İBB'nin 30 milyar TL borcu var' iddiasına ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 'İBB'nin şu anda günü geçmiş 5.8 milyar borcu var. Sadece KİPTAŞ'a kalan konutların bedeli bu. İnsaflı olmak lazım.' sözleriyle cevap verdi. Göksu'nun bu sözleri İBB Meclisi'nde alkışlarla karşılandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:06
  1. İstanbul
  2. tevfik göksu
  3. ibb'nin borcu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asya borsaları
    1. Asya borsaları
    2. Özel İnsanlar için vadi yürüyüşü..
    3. Metil alkol "ölüm saçıyor"
    4. İstemezükçüler yine algı peşinde!
    5. Toplanan inek sütü miktarı Mayıs’ta..
    6. Van’da 121 kilo 940 gram eroin ele..
    7. Vakıf Katılım'dan 310 milyon liralık..
    8. Savcı Kiraz’ın şehit edildiği..
    9. "30 ile 50 hektar arasında bölgelerde..
    10. Gazeteci, Araştırmacı-Yazar Yüksel..
    11. Mesane kanseri olanların yüzde 95’i..
    12. Sanayi üretimi Mayıs’ta azaldı
    13. Dünyada 3 tane bulunan 3 bin yıllık..
    14. Burhan: "Bosna’daki katliama BM göz..
    15. Tevfik Göksu'dan İBB'nin borcu..
    16. Yaz ayında göz enfeksiyonlarına dikkat
    17. Fenerbahçe Beko, Westermann’ı açıkladı
    18. "Kimlik kartı" Arakanlıların..
    19. Definecilerin talan ettiği Gavur..
    20. Ekrem İmamoğlu Anıtkabir özel..
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!