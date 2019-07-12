Tevfik Göksu'dan İBB'nin borcu iddiasına tepki: El insaf!
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'nin 'İBB'nin 30 milyar TL borcu var' iddiasına ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 'İBB'nin şu anda günü geçmiş 5.8 milyar borcu var. Sadece KİPTAŞ'a kalan konutların bedeli bu. İnsaflı olmak lazım.' dedi.12 Temmuz 2019 Cuma 10:06
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 Temmuz ayı 2. oturumunda CHP grubunun, 'İBB'nin 30 milyar TL borcu var' iddiasına ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 'İBB'nin şu anda günü geçmiş 5.8 milyar borcu var. Sadece KİPTAŞ'a kalan konutların bedeli bu. İnsaflı olmak lazım.' sözleriyle cevap verdi. Göksu'nun bu sözleri İBB Meclisi'nde alkışlarla karşılandı.
YORUM YAZ