Tevfik Diker, ‘tarafıma ulaşan bilgiler’ diyerek paylaştı!

Eski milletvekillerinden Tevfik Diker, CHP Lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yarın CHP Parti Meclisinden milletvekili adaylarını merkez yoklamasıyla belirlemek için yetki alacağını ileri sürdü.



Eski milletvekillerinden Tevfik Diker, CHP Lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yarın CHP Parti Meclisinden milletvekili adaylarını merkez yoklamasıyla belirlemek için yetki alacağını ileri sürdü.

Diker, “Tarafıma ulaşan bilgiye göre Milletvekili listelerini Kılıçdaroğlu, Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı ve Seçim İşleri Başkanı Muharrem Erkek' ten oluşan bir dar kadro belirleyecek” dedi. Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kararına ilişkin, “Muharrem Erkek: "Tek İmza, Tek Kararla 14 Mayıs’ta Seçime Gidiyoruz; Sandıkta Kendisini Uğurlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Şimdi ise Kılıçdaroğlu başkanlığında tüm vekilleri belirleyecek olan dar kadronun içinde yer alıyor.

Tevfik Diker, emekli Tabip Albay. Özel Keçiören Hastanesi Sahibi ve Kılıçdaroğlu'nu ülkücülerle görüştüren Dr. Ramazan Aydın’ın da Keçiören in bulunduğu Ankara seçim bölgesinde 2’inci sıradan aday gösterileceğinin kulislerde konuşulduğunu söyledi.

Diker, ayrıca CHP listesinde ittifakın diğer küçük partilerine 40 seçilecek sıra verileceğinin de iddialar arasında olduğunu ifade etti.

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