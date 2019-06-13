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"TEV, başarısını Türkiye sınırları dışında da sürdürüyor"

Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Koç:- "Türk Eğitim Vakfı, başarısını Türkiye sınırları dışında da sürdürüyor"- "74 yurt dışı bursiyerimiz, dünyanın 8 farklı ülkesinde Türkiye'yi temsil edecek. Bu başarılı öğrencilerimizin, eğitimlerini tamamladıktan sonra yurda dönüp Türkiye için katma değer sağlayacaklarını ümit ediyorum"- Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı:- "Yurt dışında eğitim yapan gençlere yılda 1 milyon dolar civarında destek olmaya çalışıyoruz"

13 Haziran 2019 Perşembe 12:50
"TEV, başarısını Türkiye sınırları dışında da sürdürüyor"

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV) Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Koç, TEV'in, başarısını Türkiye sınırları dışında da sürdürdüğünü bildirdi.

TEV'in düzenlediği etkinlikte konuşan Koç, TEV'in, 9 ülke ile iş birliği yaparak başarılı gençlere burs imkanı sağlayan ve en büyük bütçeyi ayıran tek sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

52 yıldır gençlerin eğitimine umut olan TEV'in, başarısını Türkiye sınırları dışında da sürdürdüğünü ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Türk Eğitim Vakfı'na ve Türkiye'nin geleceğine hizmet etmekten, bu ailenin parçası olmaktan son derece gurur duyuyorum. 74 yurt dışı bursiyerimiz, dünyanın 8 farklı ülkesinde Türkiye'yi temsil edecek. Bu başarılı öğrencilerimizin, eğitimlerini tamamladıktan sonra yurda dönüp Türkiye için katma değer sağlayacaklarını ümit ediyorum. Vakfımız, çağdaş ve büyüyen Türkiye'nin geleceği için sağladığı desteği artırarak sürdürmektedir. Bizler, bugünden aldığımız ilhamla faaliyetlerimizi gelecek yıllara daha güçlü bir şekilde taşımak için çalışıyoruz. Amacımız, gençlerimizin cumhuriyet değerlerine bağlı, öz güven sahibi, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim desteğini ve fırsat eşitliğini sağlamaktır.

Türk Eğitim Vakfı ailesi, her geçen gün büyüyor. Türkiye'nin geleceği için el ele veriyor. Çözüm üretmeye, geleceği şekillendirmeye gayret ediyoruz. Bu çalışmalarda, bize başarıyı gösteren en büyük gücümüz elbette ki bağışçılarımızdır. Bir kez daha kendilerine şükranlarımı sunarken, aramızdan ayrılan bağışçılarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum."


- "Şu anda 200 civarında arkadaşımız, yurt dışında eğitimlerine devam ediyor"


TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da vakıf olarak 52'nci yıllarını bitirdiklerini hatırlatarak, "Yarım asırdan beri Türk gencine ve Türk gencinin eğitimine destek vermeye çalışıyoruz. Bu yarım asır boyunca 250 bin civarında öğrenciye burs verdik. 2 bin civarında yurt içinde eğitimini bitiren arkadaşın yurt dışındaki eğitimine yönelik desteklerde bulunduk. Şu anda 200 civarında arkadaşımız, yurt dışında eğitimlerine devam ediyor." şeklinde konuştu.

30'a yakın eğitim ülkesini Türk Eğitim Vakfı'nın hizmetine sunduklarını aktaran Yırcalı, şunları kaydetti:

"Hatta bu sene eylül ayında başlayacak olan eğitim sistemi içerisinde yeni bir teknik Anadolu lisesini de Türk gencinin hizmetine sunacağız. 3 tane kız öğrenci yurdumuzu yapmış bulunmaktayız. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hizmetler sunmuş vaziyetteyiz. Dolayısıyla hiçbir yılımızı boşa geçirmediğimizi, sizin gibi önemli imkanlara erişmiş arkadaşlara yaptığımız hizmetlerin manzumesi olarak çeşitli imkanları sizlere sunuyoruz. Sunmaktan da iftihar ediyoruz.

Bu yıl 33 kız, 41'i erkek olmak üzere aramızda bulunan 74 gencimizi yurt dışına göndermek üzere çalışmalarımızı tamamladık. Bu arkadaşlarımız 38 farklı ilden geliyor. Farklı 18 üniversiteden geliyor. 81 ilimizin yüzde 47'sine ulaşmış vaziyetteyiz."

Yurt dışında yüksek lisans ve üst ihtisas eğitimi yapan gençlere TEV olarak yılda 1 milyon dolar civarında destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Yırcalı, "Bunu her yıl yüzde 10 civarında artırıyoruz ve bunu bu yıl 1 milyon 100 bin civarında bir desteğe çıkardık." dedi.


- "15 seneden beri 150'den fazla genç, Fransa'da yüksek lisans yaptı"


Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ise öğrencilerle buluşmanın kendisi için her zaman büyük bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "TEV dostlarıyla buluşmak da benim için memnuniyet verici. 2004 yılından beri TEV ile sürdürdüğümüz bu değerli ilişkilerden dolayı Fransa olarak gurur duyuyoruz. 15 seneden beri 150'den fazla genç, Fransa'da yüksek lisans yapma imkanı buldu. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Eğitim alanında TEV'in yürüttüğü tüm çalışmaları tebrik ediyorum. Bu sene bu program çerçevesinde Fransa'da eğitim alma şansı yakalayan toplam 21 öğrenci var." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:50
  1. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter
  2. Türk Eğitim Vakfı
  3. Türk Eğitim Vakfı (TEV) Mütevelli Eğitim Başkanı Ömer Koç

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