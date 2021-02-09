Tetikçiler harekete geçti! 'Türkiye S-400'de taviz verecek'

Türkiye ABD'den Patriot hava savunma sistemini alamayınca, Rusya'dan S-400 tedarik ederek hava savunmasını güçlendirdi.

Batılı haber ajansı Bloomberg ise iki Türk yetkiliye dayandırdığı 'Türkiye S-400'de tavize hazır' şeklinde servis ettiği haberinde, Türkiye'nin terörist YPG/PKK'nın desteklenmemesi şartıyla S-400'ler konusunda taviz vermeye hazır olduğunu belirtti.

Bloomberg haber ajansı, Türkiye'nin, ABD'nin Suriye'deki Kürt güçlerle ilişkisini kesmesi halinde, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemi konusunda tavrını değiştirme sinyali verdiğini bildirdi.Bloomberg'e konuşan ve adları açıklanmayan iki Türk yetkili, Türkiye hükümetinin bu konuda taviz vermeye hazır olduğunu söyledi.

İddiaya göre, Türkiye S-400'lerin sınırlı kullanımını ABD'den Türkiye'ye gelecek olan yaptırımlar ve silah tedariğinin zarar görmemesi için de bu fikre sıcak baktığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile görüşüleceğini açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada, "Şu anda S-400'de birinci paketi halletmiştik, şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmemiz olacak, bununla beraber birçok konuyu görüşeceğiz" demişti.