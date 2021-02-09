  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP ile var AK Parti ile yok! Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto yapan akademisyenler 37 gündür eğitim vermiyor!

Bunlara öğrenci demeye bin şahit lazım! İşte Kılıçdaroğlu'nun "barışçıl" diyerek savunduğu vandallar

Bill Gates'ten insanlığın uykusunu kaçıracak çıkış: İki felaket daha geliyor

Türkiye ve Fransa arasında önemli görüşme

‘Şeffaflık’ diye tepinen CHP ve Kılıçdaroğlu’nun düştüğü son durum! Ya HDP’den utanıyorlar ya da 2 ziyareti organize edemiyorlar

Prof. Dr. Tükek'ten hayati uyarı: Türkiye'de ilk kez tespit edildi

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı!

CHP'nin anketçisinden Muharrem İnce'ye salvolar

Biz bu oyunları daha önce de görmüştük! Merdan Yanardağ vesayetçilerin borazanı oldu
Gündem Tetikçiler harekete geçti! 'Türkiye S-400'de taviz verecek'
Gündem

Tetikçiler harekete geçti! 'Türkiye S-400'de taviz verecek'

Bloomberg, iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin hava savunma sistemi S-400'de taviz vermeye hazır olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 22:09:00 -
Tetikçiler harekete geçti! 'Türkiye S-400'de taviz verecek'

Türkiye ABD'den Patriot hava savunma sistemini alamayınca, Rusya'dan S-400 tedarik ederek hava savunmasını güçlendirdi.

Batılı haber ajansı Bloomberg ise iki Türk yetkiliye dayandırdığı 'Türkiye S-400'de tavize hazır' şeklinde servis ettiği haberinde, Türkiye'nin terörist YPG/PKK'nın desteklenmemesi şartıyla S-400'ler konusunda taviz vermeye hazır olduğunu belirtti.

Bloomberg haber ajansı, Türkiye'nin, ABD'nin Suriye'deki Kürt güçlerle ilişkisini kesmesi halinde, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemi konusunda tavrını değiştirme sinyali verdiğini bildirdi.Bloomberg'e konuşan ve adları açıklanmayan iki Türk yetkili, Türkiye hükümetinin bu konuda taviz vermeye hazır olduğunu söyledi.

İddiaya göre, Türkiye S-400'lerin sınırlı kullanımını ABD'den Türkiye'ye gelecek olan yaptırımlar ve silah tedariğinin zarar görmemesi için de bu fikre sıcak baktığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile görüşüleceğini açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada, "Şu anda S-400'de birinci paketi halletmiştik, şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmemiz olacak, bununla beraber birçok konuyu görüşeceğiz" demişti.

Hulusi Akar'dan flaş S-400 ve F-35 açıklaması" target="_blank">
Hulusi Akar'dan flaş S-400 ve F-35 açıklaması
Hulusi Akar'dan flaş S-400 ve F-35 açıklaması

Gündem

Hulusi Akar'dan flaş S-400 ve F-35 açıklaması

ABD’den bir ülkeye daha tehdit: S-400 alırsanız Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız
ABD’den bir ülkeye daha tehdit: S-400 alırsanız Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız

Dünya

ABD’den bir ülkeye daha tehdit: S-400 alırsanız Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız

S-400 ve F-35'in dahil olduğu işte o beş önemli başlık… ABD ile yeni dönem başladı! ‘Bu hatadan dönmeliler’
S-400 ve F-35'in dahil olduğu işte o beş önemli başlık… ABD ile yeni dönem başladı! ‘Bu hatadan dönmeliler’

Dünya

S-400 ve F-35'in dahil olduğu işte o beş önemli başlık… ABD ile yeni dönem başladı! ‘Bu hatadan dönmeliler’

İsmail Demir'den Milli Muharip Uçak, Akıncı TİHA ve S-400 açıklaması
İsmail Demir'den Milli Muharip Uçak, Akıncı TİHA ve S-400 açıklaması

Teknoloji

İsmail Demir'den Milli Muharip Uçak, Akıncı TİHA ve S-400 açıklaması

Pentagon'dan Türkiye ve S-400 açıklaması
Pentagon'dan Türkiye ve S-400 açıklaması

Dünya

Pentagon'dan Türkiye ve S-400 açıklaması

‘Türkiye saldıracak’ algısı! Bakan Akar’dan flaş S-400 açıklaması
‘Türkiye saldıracak’ algısı! Bakan Akar’dan flaş S-400 açıklaması

Gündem

‘Türkiye saldıracak’ algısı! Bakan Akar’dan flaş S-400 açıklaması

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı dizisinde üzen gelişme! O karakter yanlış bir adım atacak
Medya

Gönül Dağı dizisinde üzen gelişme! O karakter yanlış bir adım atacak

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, Cumartesi akşamları reytingleri patlatarak yoluna devam ediyor. Dizinin sevilen simalarından Elif hemşir..
‘Final mi yapacak?’ söylentileri… EDHO’nun durumu kesinleşti
Medya

‘Final mi yapacak?’ söylentileri… EDHO’nun durumu kesinleşti

Final iddiaları ile gündeme gelen başrolde Oktay Kaynarca’nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi ile ilgili yeni bir gelişme ortaya..
Heyecanlandıran gelişme! 150 bin İngiliz Türkiye'ye geliyor
Gündem

Heyecanlandıran gelişme! 150 bin İngiliz Türkiye'ye geliyor

Koronavirüs aşısının bulunmasıyla 2021 turizm sezonu için umut yeşerdi. Bu yaz, Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen turist sayısında ciddi bi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay