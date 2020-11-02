İhtiyaç sahibi vatandaşlara müjdeli haber geldi. Vatandaşlara pirim teşviki ödemesi yapılacak. Çalışma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanan Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı kapsamında 10 milyon çalışan 2021'de işveren prim teşvikinden yararlanacak. Peki, devlet yardım parası nereden alınır?

Teşvik primi nasıl alınır? Devlet yardım parası nereden alınır?

2021 yılı için devlet 12.7 milyon emekliye bayram ikramiyesi ödeyecek. Söz konusu bu teşvikten 2022'de 10 milyon 500 bin, 2023'te de 11 milyon çalışan faydalanacak.

İşbaşı eğitim programlarına da devam edilecek. 2021 yılında iş başı eğitim programlarına 347 bin kişi katılacak. 2022'de 365 bin kişi, 2023'te ise 347 bin kişinin bu programlarda yer alması bekleniyor. İşbaşı eğitim programlarına katılan kadın sayısı ise 2021'de 144 bin, 2023'te ise 192 bine ulaşması bekleniyor.

2021 için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine göre istihdam için 35 milyar 434 milyon lira ödenek ayrılacak. 2022'de ise bu rakam için 41 milyar lira, 2023'te ise 47 milyar lira olarak belirlendi.

Engelli vatandaşlar içinse 2021'de 12.7 milyar, 2022'de 13.9 milyar ve 2023'te 15 milyon lira destek sağlanması planlanıyor.

2021'de 100 bin anne doğum yardımından faydalanacak. Yine gelecek sene evde bakım maaşından yararlanacak olanların sayısı 555 bine çıkarılacak.

Nüfusun kırsaldan ayrılmaması için Kırsal kalkınma Programı kapsamında 2021 senesinde 6 milyar bütçe ayrılacak. Söz konusu bütçe 100 bin kişiye ulaşacak.

İstihdamın 2022'de 101 bin 500, 2023'te 102 bin kişiye ulaşması bekleniyor. Program kapsamında son 10 yılda 16 bin 500 proje için sözleşme imzalandı. Bu projelere 4.3 milyar lira hibe desteği ödendi.