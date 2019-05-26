"Teşvik Hırsızlarına" tedbir!

Yeniakit.com.tr / Hasan Üstün

Türkiye'de bugüne kadar birçok teşvik paketi uygulandı ama teşviklerin genellikle hedefe odaklı olmamasından dolayı verimlilik sağlanamadı. Bunun yanı sıra, birçok pakette yer alan teşvikler "suiistimallere" uğradı, gerçek üreticinin faydalanması gereken teşvikler, hak etmeyenlere gitti.

Ekonomi uzmanları, “Teşvikleri suiistimal edenlerin en ağır şekilde cezalandırılması” gerektiğini belirtiyorlar. Hukukçular da, “teşvik suiistimallerine” dair “caydırıcı” hukuki düzenlemelerin getirilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı "ileri Verimli, Milli Endüstri (IVME) Finansman paketi, istihdama daha fazla katkıda bulunmayı hedefleyen üreticiler tarafından ilgi ve heyecanla karşılandı.

Teşviklerin, bugüne kadarki kötü misallerinin aksine "hedefe yönelik" olduğunu ve istihdama yönelik olumlu katkısının kısa sürede görülebileceğini ifade eden müteşebbisler, “30 Milyarlık paket, reel sektörün taleplerine, ihtiyaçlarına ve beklentilerine büyük ölçüde karşılık verecek içeriiğe sahip” diyorlar.

Suiistimale Uğramasın

Bugüne kadar pekçok teşvik paketinin çıkartıldığını, bunların ekonomiye, üretime, istihdama kısmen katkıda bulunduğunu ancak teşviklerin genellikle hedefe yönelik olmamasından, politik endişelerden dolayı sektörel değil de bölgesel teşvik uygulanmasından ve bazı teşvik paketlerinin suiistimallere uğramasından dolayı arzu edilen sonuçların tam olarak alınamadığını belirten uzmanlar, özellikle “suiistimal” boyutuna dikkat çekiyorlar.

Ekonomi uzmanları, Albayrak’ın açıkladığı modelde, teşviklerin “çeşitli usullerle” hak etmeyenlere gitmesini engelleyecek tedbirlerin önemli ölçüde alındığını belirterek, bu tedbirlerin “cezai müeyyidelerle” desteklenmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Alanın önde gelen isimlerinden Nurullah Gür’ün konu hakkındaki değerlendirmesi şöyle:

"Türkiye geçtiğimiz 15 yıllık süreçte reel sektöre verdiği teşvikler sayesinde üretim, Ar-Ge ve ihracatta kayda değer ilerlemeler kaydetti. Ancak, teşvikler sektör ve hedef gözetilmeksizin reel sektörün geneline dağıtıldığı için bu teşviklerden potansiyelin altında verim alındığı da bir gerçek. Teşvik sisteminin katma değerli üretimi arttıracak, teknolojide dışarıya bağımlığı azaltacak ve bir taraftan da istikrarlı iş olanakları sunabilecek sektörlere ve firmalara yoğunlaşması gerekiyor.

Gelecek vaat eden sektör ve firmaları bulmak işin birinci ayağı. Bir diğer kritik mesele hedefler belirleyerek ve teşvik alan sektör ve firmaların performansları takip edilerek kamu desteğinin etkinliğini ölçmek. Reel sektörü zinde tutabilmek için teşvik alan sektör ve firmalara kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenmeli. Eğer teşvikleri suiistimal edenler varsa kamunun

bunlara piyasa kuralları içerisinde caydırıcı müeyyideler uygulaması gerekiyor. Birkaç yıl kamu ihalelerinden men edilmek veya alınan teşviklerin cezası ile birlikte geri ödenmesi zorunluluğu gibi.”

"İVME paketi ile daha çok Türkiye'nin ara mallardaki ithalat bağımlılığını azaltıcı, ihracat potansiyeli olan ve istihdam sağlayabilen sektör ve firmaların desteklenerek yerli ve milli üretimin arttırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünlere ve sektörlere verilecek. Teşviklerden yararlanacak üç temel faaliyet alanı; hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirlendi.” Diyen Nurullah Gür Sabah’taki yazısını şu değerlendirmelerle sürdürdü:

"Kamu geçtiğimiz yıl 23 proje ve 19 firma üzerinden uygulamaya soktuğu proje bazlı teşviklerle birlikte teşvik sistemini daha seçici hale getirmeye çalışıyor. Bu sayede yerli ve milli teknoloji ve katma değerli üretimi destekleyerek cari açığı yapısal olarak düşürmeyi, ekonomik büyümeyi daha istikrarlı bir rotaya sokmayı ve yeni iş olanakları oluşturmayı amaçlıyor. Son açıklanan İVME de benzer bir anlayışa sahip. Bu tip teşviklerin sayısının arttırılması, bir taraftan da etkinliklerinin yakından takip edilmesi lazım."

Cezai Müeyyideler Arttırılmalı

Ekonomi uzmanları, "Teşvikleri suiistimal edenlerin en ağır şekilde cezalandırılması" gerektiğini belirtiyorlar. Hukukçular da, "teşvik suiistimallerine" dair "caydırıcı" hukuki düzenlemelerin getirilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Konu hakkında değerlendirmelerine başvurduğumuz Av. İlhan Demir, "teşvik suiistimali" olarak bilinen istismar türüne dair müeyyidelerin yetersizliğine vurgu yaptı.