Teşvik belgesinde tarihi rekor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırımlar hakkında açıklama yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haziranda yatırım iştahının çok güçlü olduğunu belirterek, düzenlenen 859 belgeyle teşvik tarihi rekoru kırıldığını, 15,6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam beklediklerini bildirdi. Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların yüzde 61’i imalat, yüzde 20’si enerji, yüzde 13’ü hizmetler, yüzde 3’ü tarım, yüzde 3’ü de madencilik sektöründe bulunuyor.