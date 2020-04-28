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Dünya

Testi pozitif çıktığı halde hastanede tedavi etmemişler! Acı haber geldi: 123 Türk hayatını kaybetti

Almanya'da, son 24 saatte 10 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

2020-04-28 18:21:00 - 2020-04-28 18:33:39
Testi pozitif çıktığı halde hastanede tedavi etmemişler! Acı haber geldi: 123 Türk hayatını kaybetti

Almanya'nın yerel makamlarından edinilen bilgiye göre, Offenbach, Frankfurt, Dortmund, Wuppertal ve Gelsenkirchen bölgelerinden 10 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Vefat edenlerden M.A'nın annesinin de Kovid-19 nedeniyle öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Hastaneye alınmamışlar

Hayatını kaybedenlerin aile bireylerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.

Toplam sayı 123'e çıktı

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 123'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 158 bin 957'ye, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 158'e çıktı.

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