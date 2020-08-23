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Yerel Testi pozitif çıktı! Olaylar ondan sonra başladı
Yerel

Testi pozitif çıktı! Olaylar ondan sonra başladı

Kocaeli’de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, ziyaret ettiği kişileri söyleyince bütün sokak karantinaya aldılar.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:13:00 -
Testi pozitif çıktı! Olaylar ondan sonra başladı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye giden bir kişiye koronavirüs testi yapıldı. Hastanın temas ettiği kişiler sorulunca bütün mahalleye karantina kararı çıktı.

Şirinsulhiye Mahallesi’nde koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişi testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri yayılımı önlemek amacıyla hastanın temas halinde olduğu kişileri sordu. Soru karşısında bütün akrabaları ile temas halinde olduğunu söylemesi ekipleri harekete geçirdi.

Hasta aynı mahallede yaşadığı akrabalarını da ziyaret ettiği için bütün mahalleyi karantinaya aldılar.

Sokakların girişleri ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı.

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