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Yerel Test sürüşü bahanesiyle otomobil çaldı! Enselendi
Yerel

Test sürüşü bahanesiyle otomobil çaldı! Enselendi

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde test sürüşü bahanesiyle otomobil çalan şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 15:13:00 -
Test sürüşü bahanesiyle otomobil çaldı! Enselendi

İstanbul Sarıyer'de bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verilen otomobili test etme bahanesiyle çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta M.K'nin bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verdiği otomobili satın almak için iletişime geçip aracı test sürüşü yapma bahanesiyle alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, Reşitpaşa Mahallesi'nde M.K. ile buluşmaya gelen şüphelinin kullandığı aracın plakasını belirledi. Yapılan incelemede şüphelinin olay yerine geldiği aracın, 22 Temmuz'da Bahçelievler'den çalındığını tespit etti.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, şüpheli M.A.G'yi çaldığı otomobille yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve 14 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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