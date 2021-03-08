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Medya Test ediliyor! WhatsApp'a 24 saat özelliği
Medya

Test ediliyor! WhatsApp'a 24 saat özelliği

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 24 saat içinde kaybolacak süreli mesaj ve yeni bir arşiv özelliğini test ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 13:30:00 -
Test ediliyor! WhatsApp'a 24 saat özelliği

Günümüzde bir milyar kişiyi aşkın akıllı telefon kullanıcısının kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakında kullanıcılarına yeni bir özellik sunacak. Uygulama, mevcut halinde gönderdiğiniz mesajların 7 gün sonra otomatik olarak silinmesini sağlıyor olsa da yeni özellik, bu süreyi 24 saate indirecek.

WebTekno'nun haberine göre, Türkçe'de 'Süreli mesajlar' olarak kullanıma açık olan özellik, şu anda yalnızca 7 günlük süre seçeneğine sahip. WABetaInfo tarafından bugün Twitter'da yapılan paylaşıma göreyse şirket, mesajların gönderildikten 24 saat sonra otomatik olarak silinmelerini sağlayacak özelliği test ediyor.

Mesajlar otomatik silinebilecek

WhatsApp'ın 24 saat özelliğini tam olarak nasıl sunacağını henüz bilmesek de özellik, muhtemelen süreli mesajlara bir zaman seçeneği olarak eklenecek. Yani sohbette süreli mesajları etkinleştiren kullanıcılar, mesajların otomatik olarak silineceği süre için 7 gün veya 24 saat seçeneklerinden birini seçebilecek.

Bunun yanı sıra WABetaInfo, paylaştığı bir diğer tweet'te WhatsApp'ın arşivlere yeni bir deneyim katacağını gösterdi. WhatsApp'a eklenecek yeni özellikle birlikte arşivlediğiniz sohbetlere yeni mesaj geldiğinde o sohbetler artık arşivden çıkmayacak. Sohbetlerin arşivden çıkarılıp çıkarılmayacağı kullanıcının seçiminde olacak. Özelliğin ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

WhatsApp, son olarak geçtiğimiz hafta yayınladığı v2.212.3.19 sürümüyle birlikte kullanıcılarına yeni bir özellik sunmuştu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, gönderdikleri bir videodaki sesi devre dışı bırakarak videonun sessiz olmasını sağlayabilir oldular. Bu özellik, yaklaşık bir aydır test aşamasındaydı. Dolayısıyla yukarıda bahsettiğimiz yeni özelliklerin de önümüzdeki haftalarda kullanıma açılabileceğini söyleyebiliriz.

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