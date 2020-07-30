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İSLAM

Teşrik tekbirini unutursak ne yapmalıyız?

Teşrik tekbirinin kazası olur mu? Teşrik tekbiri nasıl okunur? Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir? Kurban bayramı boyunca getirilen teşrik tekbiri arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere her farz namazdan sona bir kere getirilir. Peki teşrik tekbirini unutursak ne yapmalıyız? Teşrik tekbiri unutulursa ne olur?

Yeniakit Publisher
2020-07-30 07:56:00 -
Teşrik tekbirini unutursak ne yapmalıyız?

Teşrik tekbiri nasıl ve ne zaman getirilir? Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir? Teşrik tekbiri ne anlama gelir? Teşrik tekbirinin önemi nedir? İşte detaylar.

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Teşrik tekbiri: Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir almak vaciptir. Buna “TeşrikTekbiri” denilmektedir.

 

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