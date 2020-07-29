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İSLAM

Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbirine ne zaman başlanır?

Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü idrak edilmeye başlanılacak. Kurban Bayramı denilince ilk akla gelen kurban, hac ve teşrik tekbiridir. Kurban kesecek vatandaşlar kurbanlıklarını almanın mutluluğunu yaşarken, bu yıl koronadan dolayı hac sadece Suudi Arabistan vatandaşları tarafından yapılmakta. Peki teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbirine ne zaman başlanır?

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:31:00 -
Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbirine ne zaman başlanır?

Kurban bayramından bir gün önce yani arefe günü sabah namazından itibaren bayramın 4. Günü ikinci namazına kadar, her farz namazın ardından birer defa teşrik tekbiri getirmek kadın ve erkek her Müslümana vaciptir.

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

Teşrik tekbiri Arapça okunuşu:

Teşrik tekbiri manası:

"Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur".

 

 

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