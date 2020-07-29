Teşrik tekbiri nasıl okunur? Kurban Bayramı teşrik tekbiri nasıl söylenir?

Teşrik tekbiri nasıl okunur? Teşrik tekbiri sünnetlerden sonra da okunur mu? İlk önce teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir? Sorusunun cevabıyla başlayalım. Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.

Teşrik Tekbiri nasıl okunur?

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" .

Teşrik Tekbiri anlamı şöyledir:"Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur".

Seyyidul istiğfar duası

Zilhicce ayının 8, 9 ve 10. günlerinde Seyyidul istiğfar duası bolca okunmalı.

Eşhedü enle ilahe illallah ve eş hedü enne muhammeden abdühü ve resuluh. Estağfirillah ellezi la ila he illahu el hayyel gayyum ve etubi ileyh. Allahümme inni eselüke cenneh. ve e uzu bike minen nar.

Seyyidul istiğfar duasının okunuşu:“Allâhümme ente Rabbî, lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene ‘abdüke ve ene alâ ahdike ve va‘dike m’esteta’tü. Eûzü bike min şerri mâ sana‘tü, ebûü leke bi-ni‘metike ‘aleyye ve ebûü leke bi-zenbî, fağfir lî fe-innehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente.”