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Ekonomi Tespit komisyonundaki sendikadan ezber bozan asgari ücret çıkışı: Canımıza tak etti der imzalamayız
Ekonomi

Tespit komisyonundaki sendikadan ezber bozan asgari ücret çıkışı: Canımıza tak etti der imzalamayız

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, asgari ücretle ilgili olarak yaptığı açıklamada, memnun olmadıkları bir rakamın altına imza atmayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 13:18:00 -
Tespit komisyonundaki sendikadan ezber bozan asgari ücret çıkışı: Canımıza tak etti der imzalamayız

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, kentteki bir davet salonunda düzenlenen Türk Metal Bursa 1 No'lu Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, enflasyonun özellikle sabit gelirlileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Gelecek yıl yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işaret eden Kavlak, "2023 geliyor, o masa geliyor. Yine mücadele edeceğiz, direnişler, eylemler, mitingler yapacağız. Yine kazanacağız. Yeter ki siz bizim arkamızda durun. Yeter ki destek verin" değerlendirmesinde bulundu.

"İçimize sinen bir rakam olursa kararı imzalayacağız"

Kavlak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir sonraki toplantısının 20 Aralık'ta gerçekleştirileceğini hatırlattı. Asgari ücretle ilgili beklentilere değinen Kavlak, şöyle devam etti:

"Dikkat ettiyseniz, herkes asgari ücretin kaç lira olacağıyla meşgul. Elbette ki insanlar yerden göğe kadar haklı. Tüm emeğiyle geçinenler gibi asgari ücretliler de bu hayat pahalılığında ayakta kalmaya, geçinmeye çalışıyor. Aslında, asgari ücretin kaç lira olacağının dışında tartışılması gereken başka şeyler var. Örneğin, Avrupa'da asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 3-5 seviyesindeyken, en yüksek olan Romanya'da bile yüzde 15 civarındayken, ülkemizde, Merkez Bankası’nın verilerine göre neden yüzde 50 seviyesinde, bunu tartışmamız gerek."

Kavlak, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

İçlerine sinen bir rakam olursa kararı imzalayacaklarını, olmazsa masadan kalkacaklarını dile getiren Kavlak, "Biz o masada başka bir sorun için de mücadele edeceğiz. O masada bu kez, hepimizin canını yakan, canından bezdiren, vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceğiz. 'Bu adaletsizliği giderin' diyeceğiz. 'Yeter artık canımıza tak etti' diyeceğiz" ifadesini kullandı.

Ücretli çalışanların yılın başında aldığı net ücretin, vergi kesintileri nedeniyle ilerleyen aylarda giderek azaldığını kaydeden Kavlak, "Vergi oranları ile gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine düzenlemeler istiyoruz. İşte, o masada bunların mücadelesini vereceğiz ama o masada yalnız olmayacağız. O masada sizler de bizimle olacaksınız, güç vereceksiniz" diye konuştu.

Genel kurulda yapılan seçime tek aday olarak katılan Mehmet Burhan, Türk Metal Sendikası Bursa 1 No'lu Şube Başkanı oldu.

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