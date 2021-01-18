Tespit ettiler! Ülkenin istihbaratı harekete geçti

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LPR) militanlarının liderini aradığını duyurdu.

Ukrayna'nın devlet iç güvenlik teşkilâtı Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) aktardığına göre, güvenlik teşkilatı, 2014'te Lugansk bölgesindeki SBU Müdürlüğü binasının ele geçirilmesinin organizasyonunda aktif rol alan "LPR" militan grubunun liderini arananlar listesine koydu.

Ukrayna özel servisleri ve karşı istihbarat yetkilileri, söz konusu şahsın 2014'te yasadışı silahlı gruplara katıldığını tespit etti. Soruşturmaya göre, saldırgan Lugansk bölgesindeki SBU bürosunun ele geçirilme operasyonunda "güvenliği" organize etti ve militanlara, terörle mücadele operasyonundaki ekiplere karşı silahlı direniş göstermeleri talimatını verdi.

SBU buna ek olarak, 2014'ten 2015'e kadar Ukrayna askeri birimlerine yönelik eylemlerde bulunan LPR’nin "15. Bölgesel Savunma Taburu" (Bryanka) oluşturduğunu ve yönettiğini belirledi.

Aktarılanlara göre, militanın şu anda Ukrayna'nın kontrolü dışındaki Lugansk bölgesinde adaletten saklanıyor.

Kaynak:star.com.tr