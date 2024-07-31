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Gündem Teslimiyetiyle dünyaya ders vermişti! Heniyye 3 oğlu ile 4 torununun şehit haberini böyle almıştı!
Gündem

Teslimiyetiyle dünyaya ders vermişti! Heniyye 3 oğlu ile 4 torununun şehit haberini böyle almıştı!

Yeniakit Publisher
2024-07-31 08:04:00 - 2024-07-31 08:05:06

Hamas lideri İsmail Heniyye, Ramazan bayramında üç oğluyla dört torununun şehit olduğu haberini Katar Hastanesi'nde yaralı Filistinlileri ziyaret ederken almış ve dirayetli duruşuyla gündem olmuştu.

10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu araç, katil İsrail tarafından bombalanmıştı.

Dünyaya teslimiyet dersi verdi!

Heniyye torunlarının şehadet haberini Katar'da Filistinli yaralıları ziyaret ederken almıştı. Hamas lideri güçlü duruşuyla dünyaya "teslimiyet" dersi vermişti.

Acı haberi aldığında ilk olarak, "Rabbim bizlere tahammül kudreti versin." diyen Heniyye yaralı Gazzelileri ziyaret etmeyi sürdürmüştü.

Heniyye daha sonra evlatlarının şehit haberine ilişkin yaptığı açıklamasında da "Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

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