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Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’

Güney Kore’ye mart ayında başlayan Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) F-35 teslimatı, bir süredir barış görüşmeleri gerçekleştiren Kuzey Kore'yi çok kızdırdı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:27
Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’

Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) F-35'in ortaklarından Güney Kore, 2 adet F-35A jetini 29 Mart'ta teslim aldı.

6,5 milyar dolarlık alım kapsamında ABD’nin 2019 yılı sonuna kadar 8 adet F-35 savaş uçağını daha Kore’ye teslim etmesi planlanıyor.

Böylelikle 2019 yılı içerisinde Kore toplamda 10 adet F-35 teslim almış olacak.

Ancak Güney Kore'ye yapılan teslimatlar, son dönemlerde ABD ve müttefikleri ile ilişkileri iyileşme yolunda olan Kuzey Kore'yi kızdırdı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, bugün geçtiği haberle komşusunu hem uyardı, hem de gözdağı verdi.

Haberde Güney Kore'nin, 27 Nisan 2018 yılında iki ülke devlet başkanlarının Panmunjeom’daki Barış Evinde bir araya gelerek yayımladığı 'Panmunjom Deklarasyonu'na ters düştüğü belirtildi.

İki lider 80 milyon Koreli ve tüm dünyaya Kore Yarımadası'nda daha fazla olmayacağı vaadinde bulunmuş, barış dönemi ilan etmişti

KCNA'nın haberinde, Güney Kore'nin F-35 alarak hava üstünlüğü elde etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Alımın askeri gerilimlere zorlayan tehlikeli bir adım olduğu belirtildi.

'Ölümcül silahlar'

Bildiri niteliğindeki haberde, Güney Kore'nin Beyaz Saray'a olan bağımlılığını sona erdirmediği sürece iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmeyeceği ifade edildi.

Haberde 'Bu adımlar Kuzey Kore'yi F-35 gibi ölümcül bir silahın alınmasına karşılık olarak, bu uçağı yok edecek silahlar geliştirmeye yönlendirecektir.'  tehdidinde bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump haziran ayında Kuzey Kore ile Güney Kore sınırında yer alan silahsızlandırılmış bölgede Kim Jong-un ile görüştü.

Trump böylece sınırın diğer tarafına geçerek Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD başkanı oldu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:27
  1. Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) F-35
  2. Güney Kore
  3. F-35A jetini
  4. ABD
  5. Kore Yarımadası
  6. F-35
  7. Beyaz Saray
  8. Kuzey Kore

YORUM YAZ

  • hasanhasan8 dk önce
    güney kore,israil bile silahların sahibi oldu biz hala alacağız,

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