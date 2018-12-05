0553 313 94 23

Teslim olan kadın teröristten kan donduran itiraf! 'Kadınları hamile bırakıp...'

Güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade veren PKK'lı kadın terörist, örgüte katılanların azalması nedeniyle kadın teröristlerin doğuma zorlandığını itiraf etti.

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:38
Teslim olan kadın teröristten kan donduran itiraf! 'Kadınları hamile bırakıp...'

Terör örgütü PKK/KCK'nın, son yıllarda azalan terörist sayısını artırmak için kadın militanları doğuma zorladığı, güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesiyle ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, PKK/KCK'nın, sadece toplumsal değerleri yok eden değil, kadını, kadın kimliğini alçaltan ve tüketen yoz bir yapı olduğu eylemleriyle yeniden gözler önüne serildi.

PKK/KCK'nın, iddia ettiği sözde etik ve ahlaka ulaşma gayesinden ne kadar uzak olduğu ve var olan düzen yerine sözde vadettiği kendi ahlak düzenini sapkın bir zihniyetin temeli üstüne kurmaya çalıştığı da görülüyor.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve aldığı ağır darbelerle gün geçtikçe zayıflayan PKK/KCK, dağa çıkanların azalması ve örgüt içerisinde çarpık ilişkilerin ortaya çıkmasıyla da militan temininde zorlanıyor. Köşeye sıkışan kanlı terör örgütü PKK/KCK, terörist sayısını artırmak için yine ahlaksızca kadınları kullanıyor.

"Doğan çocuklarla terörist sayısını artırmaya çalışıyorlar"

PKK/KCK'ya katılımların azalması nedeniyle kadın militanların doğuma zorlandıkları 20 Kasım'da güvenlik güçlerine teslim olan S.D. adlı teröristin ifadesiyle gün yüzüne çıktı.

S.D, Ağrı İl Jandarma Komutanlığında verdiği ifadesinde, Irak'ın Zap ve Suriye'nin Haseke bölgesinde bulunduğunu anlattı.

Bölücü terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG'nin son yıllarda azalan katılımların artırılmasına yönelik yeni yöntem arayışları içerisinde olduklarını bildiren S.D, "Halen Suriye bölgesinde faaliyet gösteren R. adlı kadın terörist bana, söz konusu katılımların artırılması için örgüt mensupları arasında cinsel ilişki yoluyla yeni doğumlara zorlandıklarını ve doğumların Irak'ın Mahmur bölgesinde gerçekleştirildiğini anlattı." ifadesini kullandı.

S.D, ifadesinde, şu bilgileri verdi:

"R. adlı terörist bana, annesinin örgütte iken hamile kaldığını, doğumundan itibaren annesi ve babasıyla hiç görüştürülmediğini, 7 yaşına kadar Irak'ın Mahmur kampında başka örgüt mensupları tarafından büyütüldüğünü, 13 yaşında örgüte tam olarak katıldığını, kendisini yetiştiren örgüt mensuplarıyla görüştüğünü, fakat biyolojik anne ve babasını hiç tanımadığını söyledi. R. bana, kampta kendisi gibi 10-15 teröristin olduğunu, bu şekilde doğan çocuklarla annelerinin temasının örgüt yönetimi tarafından sonlandırıldığını ve anne örgüt mensuplarının başka faaliyet alanlarına sevk edildiğini söyledi."

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:38
  1. Ağrı
  2. PKK
  3. PKK'lı kadın teröristler
  4. Kan donduran itiraflar
  5. PKK'daki ahlaksızlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karmod, Türkiye madencilik sektörüyle buluştu
    1. Karmod, Türkiye madencilik sektörüyle..
    2. 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına..
    3. Bakan Pakdemirli'den kritik uyarı
    4. Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı..
    5. İYİ Parti'de flaş istifa! 'Adalet ve..
    6. Akaydın’dan kaynanalı kadrolaşma
    7. İsrail askerlerinin yaraladığı küçük..
    8. Engelli öğrenciler şehirlerini türkü..
    9. Dondurucuda beklerler fakat...
    10. "Cumhur İttifakı'na saygılıyız"
    11. Türkiye Maarif Vakfının Tanzanya'daki..
    12. Yabancı yatırımcı borsada yaklaşık 2..
    13. NN Hayat ve Emeklilik yeni genel..
    14. Oh bee.. katkısız matkısız
    15. Basra'daki "sarı yelekliler"..
    16. Doğum sonrası sendromu
    17. Kremlin INF tartışmasında ABD'yi..
    18. Derecik'e "ilçe seçim kurulu" kurulacak
    19. Türkiye'nin en büyüğü! Bir yıl erken..
    20. “Bir garip ölmüş diyeler’’
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    Fatin Dağıstanlı: AK Parti'nin son seçimi olabilir
    Fatin Dağıstanlı: AK Parti'nin son seçimi olabilir
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor