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Gündem Teslim olan kadın terörist: Teröristler, PKK’dan kaçmak için fırsat arıyor
Gündem

Teslim olan kadın terörist: Teröristler, PKK’dan kaçmak için fırsat arıyor

Van'da, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilerek teslim olması sağlanan PKK'lı kadın terörist, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında ablası ve yakınlarıyla buluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:34:00 -
Teslim olan kadın terörist: Teröristler, PKK’dan kaçmak için fırsat arıyor

Hayatının en önemli kararını vererek örgütten ayrıldığını ve devlete teslim olduğunu, örgüte katılmaktan büyük pişmanlık duyduğunu dile getiren kadın terörist, "Çok zor şartlarda yaşıyorduk. Büyük sıkıntılar çekiyorduk. Bundan dolayı örgütte çözülmeler başladı ve devam ediyor. Birçok örgüt mensubu kaçmak için fırsat arıyor. Örgüt mensuplarına seslenmek istiyorum. Gelin teslim olun. Hiç de anlatıldığı gibi değil. Devletimizin yüzü sıcakmış" dedi.

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