Teslim olan kadın terörist: Teröristler, PKK’dan kaçmak için fırsat arıyor

Hayatının en önemli kararını vererek örgütten ayrıldığını ve devlete teslim olduğunu, örgüte katılmaktan büyük pişmanlık duyduğunu dile getiren kadın terörist, "Çok zor şartlarda yaşıyorduk. Büyük sıkıntılar çekiyorduk. Bundan dolayı örgütte çözülmeler başladı ve devam ediyor. Birçok örgüt mensubu kaçmak için fırsat arıyor. Örgüt mensuplarına seslenmek istiyorum. Gelin teslim olun. Hiç de anlatıldığı gibi değil. Devletimizin yüzü sıcakmış" dedi.