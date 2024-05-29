Tesla'ya Çin şoku! Üretimi azaltmak zorunda kaldılar

Tesla, Çin'in Şangay kentindeki fabrikasında ürettiği Model Y'nin üretimini, düşen talep nedeniyle önemli ölçüde azalttı. Şirketin Çin'deki pazar payı azaldı.

Tesla, Çin'in Şangay kentindeki fabrikasında ürettiği Model Y'nin üretimini, düşen talep nedeniyle önemli ölçüde azalttı. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden alınan bilgilere göre, Şangay tesisinde Mart ayında 49.498 ve Nisan ayında 36.610 adet Model Y üretildi. Bu rakamlar, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre sırasıyla %17,7 ve %33 daha düşük. Gelen bilgilere göre Tesla, Mart ayından Haziran ayına kadar Model Y'nin üretimini en az %20 oranında azaltmayı planlıyor.

Tesla, Şangay fabrikasında Model 3 ve Model Y'nin üretimini gerçekleştiriyor. Şirket, yılın ilk dört ayında Şangay tesisinde 287.359 araç üretti. Bu rakam, 2023'ün aynı dönemine göre %5 daha düşük. İlginç olarak, Model Y'nin üretimi düşerken, Model 3'ün üretimi %10 oranında arttı.

Çin'de pazar payı düştü

Tesla'nın, bu sene dünya genelinde 2 milyon araç satmayı hedeflerken, bu rakamın 600.000 ile 700.000'inin Çin'de gerçekleşmesini bekliyor. Bu da geçtiğimiz seneye benzer bir satış rakamı beklentisinde olduğunu gösteriyor. Ancak Çin'de hızla büyüyen elektrikli araç piyasasında Tesla'nın payı azalıyor. Geçtiğimiz sene ilk dört ayda %7,8 pazar payına sahip olan şirketin payı bu sene %6,8'e geriledi.

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Tesla, fiyat açısından daha rekabetçi olabilmek adına daha uygun fiyatlı bir model geliştiriyor. Model 2 olarak isimlendirileceği konuşulan aracın, daha önce sıfırdan geliştirilen bir model olacağı söyleniyordu. Ancak yeni raporlara göre aracın, Model 3 ve Model Y'yi temel alan sadeleştirilmiş bir model olacağı iddia ediliyor.