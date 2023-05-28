Tesla’nın otonom sürüş belgeleri sızdırıldı

Ortaya çıkan yeni raporlara göre bir Tesla çalışanı, şirketin otonom sürüş belgelerini sızdırdı. Bu raporlar, kullanıcıların Tesla FSD hakkındaki şikayetlerini içeriyordu. 100 bin GB’lık veri kapsamında 1000’den fazla kazanın yaşandığı gözler önüne serildi.

Tesla, otonom sürüşte yalan mı söylüyor?

Almanya merkezli gazete Handelsblatt’a sızdırılan belgeler, Tesla otonom sürüş testlerinin açıklandığından çok daha tehlikeli seviyede olduğunu gösteriyor. 23 bin belgeden oluşan veriler, 1500 fren sorunu yaşandığını gösterdi. Ayrıca 2400 olayda otonom sürüşün olması gerektiğinden fazla hızlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir araştırma yürüten Alman gazete, Tesla sahibi bir kişiyle konuştu. Park halindeki bir Tesla’nın “yarış arabası gibi” hızlandığını ve iki direğe çarptığını söyledi. Ayrıca başka bir olayda ise Model Y’nin şeritleri takip edemeyerek yoldan çıktığı ifade edildi.

Sızdırılan raporlara göre Avrupa’daki bazı müşteriler de benzer şikayetlerden muzdaripti. Bu olaylar sonucunda 1000’e yakın kaza yaşandığı bildirildi. Ancak bu kazaların resmi kurumlar ile paylaşılıp paylaşılmadığı belirsiz.

Öte yandan Tesla’nın kullanıcıların şikayetlerinin de yeterince dinlenmediği iddia edildi. Müşteri raporlarının sadece sözlü olarak alındığı ve herhangi bir yazılı kaydın yasaklandığı ortaya çıktı. Örneğin bir Tesla sahibi, şirketin her zaman telefon üzerinden ulaştığını ve e-posta göndermediğini aktardı.

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