Tesla'nın o modelinde roket teknolojileri olacak!

Son yıllarda popüler hale gelen Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni lüks modeli Roadster için çalışmalarına devam ediyor.

Tesla'nın ilk tam elektrikli otomobili Roadster, ilk piyasaya çıkışından bu yana sadece 2 bin 450 adet satış gerçekleştirdi. Tam şarj ile 393 kilometre menzil sunan Roadster, 0’dan 100’e 3,7 saniyede çıkıyor.

2017’de SpaceX ile uzaya fırlatılan ikinci nesil Tesla Roadster’ın çıkış tarihini Elon Musk, 2020 olarak açıklamıştı. Ancak 2023 yılına olmamıza rağmen henüz araç satışa çıkmadı.

Tesla Roadster'ın yeni versiyonu geliyor

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Elon Musk, Tesla Roadster'ın seri üretime girecek olan nihai tasarımını oluşturduklarını ve üretimin bu yıl resmen başlayacağını söyledi.

Yeni nesil Tesla Roadster'ın teslimatları ise önümüzdeki yıl gerçekleşecek.

Roket teknolojileri olacak

Elon Musk, geçmişte yaptığı açıklamalarda bu otomobilde SpaceX'in uzay mekiği roketlerinin kullanılacağını, 0-100 km/s hızlanmasını 1 saniyenin altında tamamlayacağını söylemişti.

Yeni bir açıklama daha yapan Tesla CEO'su, yine benzer ifadeler kullandı. Musk, yeni nesil Tesla Roadster'ın "otomobil olmayan bir otomobil" olacağını söyledi.

Yeni Roadster modelinde bazı roket teknolojilerinin bulunacağını bir kez daha hatırlatan Musk, aracın kanatları olmasa da uçacağını vurguladı.