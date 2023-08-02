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Dünya Tesla'nın 280 bin aracı için soruşturma başlatıldı!
Dünya

Tesla'nın 280 bin aracı için soruşturma başlatıldı!

Yeniakit Publisher
2023-08-02 09:17:00 -
Tesla'nın 280 bin aracı için soruşturma başlatıldı!

Tesla Model 3 ve Model Y araçları için 'direksiyon sorunları' nedeniyle şikayetlerin artması üzerine Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi soruşturma başlattı.

Tesla Model 3 ve Model Y araçları için 'direksiyon sorunları' nedeniyle şikayetlerin artması üzerine Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi soruşturma başlattı.

Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı raporları nedeniyle yeni Tesla Model 3 ve Model Y araçları hakkında soruşturma başlattı

NHTSA, 2023 yapımı Tesla Model 3 ve Model Y araç sahiplerinden gelen 12 şikayetin ardından ön değerlendirme yaptı ve soruşturmayı açtı.

Mayıs ayında bir Model 3 sürücüsü, "araba direksiyonunun takıldığını ve yoldan kayarak bir ağaca çarpmasıyla sonuçlandığını" bildirmişti.

Yaşanan kazalarda herhangi bir yaralanma olmazken konuya ilişkin soruşturmanın mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına gayret edileceği belirtildi.
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NHTSA, web sitesinde yayınlandığı bir belgede, direksiyon kontrolünün kaybolmasına, sürücülere hidrolik direksiyon desteğinin azaltıldığını veya devre dışı bırakıldığını belirten mesajların eşlik edebileceğini söyledi.

Müfettişler sorunun ne sıklıkta meydana geldiğini ve üretim süreçlerinin bundaki payını inceleyecek.

Soruşturma, NHTSA'nın son üç yılda Tesla araçlarına yönelik başlattığı beşinci soruşturma oldu. (Euronews)

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