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Tesla'dan sevindirici otomatik pilot duyurusu

Tesla, bazı modellerinde bulunan otomatik pilot özelliği hakkında yaptığı açıklama ile sevindirdi.

14 Nisan 2019 Pazar 22:34
Tesla'dan sevindirici otomatik pilot duyurusu

Merkezi ABD'de bulunan ve en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan Tesla, bazı araçlarında yer alan otomatik pilot özelliği ile ilgili merakla beklenen açıklamayı yaparak meraklılarını sevindirmeyi başardı.

Tesla'dan sevindirici otomatik pilot açıklaması

Elektrikli otomobil üretimi konusunda diğer firmalara öncülük etmeyi başaran Tesla, hem geliştirdiği batarya teknolojisi ile hem de otomobillerinde kullanıcılarına sunduğu yenilikçi çözümleri ile büyük bir kitleye ulaştı. Firma tarafından yapılan açıklamalarda otomobillerinde kullanıcılara sunduğu ve gelecekte de daha fazla geliştirileceğini söylediği sürücüsüz kullanım yani otonom desteğinin, ilerleyen zamanlarda çok büyük önem arz edeceğini her fırsatta belirtiyor fakat firmanın kullanıcılarına sunduğu her modelinde otomatik pilot özelliği bulunmuyor. Otomatik pilot özelliğine sahip modelleri alabilmek için kullanıcılar fiyat farkı ödeyerek bu özelliğe sahip oluyorlar. Yaşanan durumdan dolayı rahatsızlık duyduklarını belirten kullanıcılar firmaya yaptıkları geri bildirimler sonucunda, Tesla kullanıcı dostu bir karar vererek, otomatik pilot özelliğinin daha düşük bir fiyatla satın alınabileceğini açıkladı. Firmanın en ucuz modeli olan Model 3 Standard aracının fiyatı 37 bin 500 dolar, eğer müşteriler otomatik pilot özelliğiyle bu modeli satın almak isterlerse, modelin fiyatı 40 bin 500 dolar oluyor. Ancak Tesla yaptığı açıklamadan sonra bu modelin otomatik pilot özelliğiyle 39 bin 500 dolardan satılacağını açıkladı.

Tesla otonom sürüşle kazaları azaltacak

Tesla tarafından yapılan açıklamalarda, meydana gelen kaza sayılarını azaltmak için kullanıcılarına sunulan bütün elektrikli otomobil modellerinde otomatik pilot özelliğinin bulunmasını istedikleri belirtildi. Firma ellerindeki verilere göre otomatik pilot özelliğinin devrede olduğu sürüşlerde meydana gelen kaza sayısının daha az olduğunu belirtirken, özellikle otomatik pilot özelliğinin yoğun bir trafikte kullanıcıların kaza yapmalarına neden olan etmenleri ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Kaynak: TEKNOLOJİ OKU

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 22:34
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