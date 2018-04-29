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Tesla'da şok istifa!

Yaptığı çılgın projelerle gündemden Tesla şirketinde şok bir istifa yaşandı. Şirketin otomatik pilot bölümünün başındaki isim Jim Keller, istifasını verdi.

29 Nisan 2018 Pazar 15:55
Tesla'da şok istifa!

Model 3'ün üretimindeki sorunlar, otomatik pilotun neden olduğu ölümlü kaza gibi konular yüzünden Tesla firmasında kazan adeta kaynıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu şirkette, otomatik pilot bölümünün başında yer alan Jim Keller da istifa etti.

 

ESKİ İŞİNE GERİ DÖNÜYOR İDDİASI

Habertürk'ün haberine göre iki yıl önce AMD'den transfer olan Keller, bu süreçte Tesla'da otomatik pilot sistemini hayata geçirmişti. Bu noktadaki başarı seviyesi tartışılır olsa da, otomatik pilotu kullanılabilir hale getirmiş olması başlı başına önemli bir gelişmeydi. Hangi sebeple olduğu bilinmese de Keller, Tesla'daki görevinden istifa etti. Şirketin, "Tesla'ya olan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz ve onun için en iyisini diliyoruz." mesajıyla uğurladığı Keller için iddialar, yeninde mikroişlemci mühendisliğine geri dönüyor olduğu yönünde.

YERİNE PETE BANNON SEÇİLDİ

Peki Keller'in yerine Tesla otomatik pilot bölümünün başına kim geçecek? Bu görev için 2 yıl önce Apple'dan Tesla'ya geçmiş olan Pete Bannon seçildi.


Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:55
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  2. Elon Musk
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