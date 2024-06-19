Tesla şimdi de uçan araba yapacak! Ellon Musk paylaştı!

Elon Musk, uzun süredir ertelenen Tesla Roadster için çılgın tahminlerde bulundu. Elektrikli spor otomobilin büyük bir güncellemeyle “uçabileceğini” söyledi. Musk’ın paylaşımı, sürekli ertelenen elektrikli aracın geleceğine ışık tutuyor.

Tesla Roadster, SpaceX paketiyle uçabilecek

İlk olarak 2017 yılında tanıtılan Tesla Roadster, şimdiye kadarki en yüksek performanslı Tesla modeli olarak görücüye çıkmıştı. Musk son olarak Roadster’ın uçabileceğini belirtti. Daha önce ortaya çıkan iddialarda aracın SpaceX paketi gibi bir versiyona sahip olacağı aktarıldı. Musk’ın buna atıf yaptığı düşünülüyor.

Musk, SpaceX paketi sayesinde Roadster’ın havada asılı kalabileceğini ve kısa süre için uçuş yeteneğine sahip olabileceğini açıkladı. Araçta yer alacak soğuk gaz iticileri sayesinde havalanabileceğini söyledi. Ancak teknik detaylar ve zaman çizelgesi kesinleşmedi.

Musk’ın son paylaşımı ise bu hedeflerin devam ettiğini gösteriyor. Geleceği belirsiz olsa da, Roadster’a olan ilgiyi yeniden artırmayı başardı. 2020’de çıkış yapması beklenen araç, her dönem yeni özellikler ile gündeme gelmeyi başarıyor.

Ancak Tesla’nın diğer projelere öncelik vermesi nedeniyle birkaç yıl ertelendi. Öte yandan Musk, 2017’de tanıtılan konseptin 7 yaşında olmasını gerekçe göstererek güncellenmiş bir tasarıma ihtiyaç duyacaklarını ifade etti.

Roadster için üretimler 2025 yılına yönelik planlanmıştı. Ancak Tesla’nın son toplantısında üretim hattında bulunmuyordu. Bu da hedeflerin yeniden değişmiş olabileceğini gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO