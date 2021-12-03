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Teknoloji Tesla şimdi de çocuklara göz dikti! 1900 dolardan satışa sunuyor
Teknoloji

Tesla şimdi de çocuklara göz dikti! 1900 dolardan satışa sunuyor

Her alana elini atan ve manipüle eden Tesla, çocuklar için geliştirdiği 'Çocuklar için Cyberquad' isimli dört tekerlekli ATV’yi satışa sunuyor. Şirket, ATV’nin sekiz yaş ve üstü çocuklar için uygun olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 11:32:00 -
Tesla şimdi de çocuklara göz dikti! 1900 dolardan satışa sunuyor

Tesla, çocuklar için geliştirdiği 'Çocuklar için Cyberquad' isimli dört tekerlekli ATV’yi satışa sunuyor. Şirket, ATV’nin sekiz yaş ve üstü çocuklar için uygun olduğunu belirtti.

Tesla'nın internet sitesi üzerinden yayınlanan tanıtım bildirisinde şu ifadelere yer verildi:
"Çocuklar için tamamen elektrikli Cyberquad ile her maceraya hazır olun. İkonik Cybertruck tasarımımızdan ilham alan dört tekerlekli ATV, tamamen çelik bir çerçeveye, yastıklı koltuğa ve arka disk frenli ve LED ışık çubuklarına sahip ayarlanabilir süspansiyona sahip. 24 kilometreye kadar menzile sahip bir lityum iyon pille ve saatte 16 kilometrelik yapılandırılabilir maksimum hızla çalışan 'Çocuklar için Cyberquad', 8 yaş ve üstü herkes için uygun."

'Çocuklar için Cyberquad', daha önce duyurulan elektrikli kamyoneti Cybertruck’a benziyor. Tesla’nın daha önce 2021 sonu olarak açıkladığı pickup modeli Cybertruck’ın üretiminin 2022 yıl sonuna ertelendiği duyurulmuştu.
Tesla’nın yeni ürününü ücreti 1900 dolar. Tesla’nın web sitesinde, siparişlerin iki ila dört hafta içerisinde başlayacağı belirtilirken, “Siparişlerin tatillerden önce gelmesi garanti edilmiyor” denildi.
Maksimum 68 kilogram ağırlık taşıma kapasitesine sahip olan Tesla çocuk ATV'sini satın alan müşteriler, aracın montajından da kendileri sorumlu olacak.

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