Tesla, model S sedan ve SUV için yeni rengini tanıttı, rakip oldu! Dikkat çeken otomobil böyle görünüyor

Tesla (TSLA), amiral gemisi Model S lüks sedan ve Model X lüks SUV için yeni bir premium gümüş boya seçeneğini tanıttı. Otomobil üreticisi yeni renge Lunar Silver adını verdi.

Tesla meraklıları, özellikle otomobil üreticisinin Quicksilver'ı 2022'de Avrupa'da piyasaya sürmesinden bu yana, Kuzey Amerika'da uzun süredir gümüş renginin özlemini çekiyordu . Tesla , yoğun talep üzerine bu ayın başlarında ABD'deki Model Y elektrikli SUV'una Quicksilver rengini ekledi .

Yeni Ay Gümüşü boya seçeneği dünyanın her yerindeki Tesla müşterileri için mevcut. Model S ve Model X için Lunar Silver'ın ABD'de ek maliyeti 2.500 ABD dolarıdır.

Model S/X Ay Gümüşü renginin piyasaya sürülmesiyle Tesla, çevrimiçi araç yapılandırıcısını ve basın fotoğrafları arşivini güncelledi ve ayrıca duyurunun e-postalarını da gönderdi. Otomobil üreticisi rengi şu şekilde tanımladı:

Lunar Silver, belirgin metalik efekt ve hafif mavi renk tonuyla temiz gümüş rengidir. Yeni pigmentlerin kullanılmasıyla bu boya teknik ve dinamik bir his yaratıyor.

Dün Model S/X için Ay Gümüşü piyasaya sürülmeden önce, gümüş rengine en yakın renk Gizli Gri boyaydı. Gizli Gri, bu araçların her ikisinin de taban fiyatlarına dahil olan renktir.

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Adında 'gümüş' bulunan bir diğer renk ise Midnight Silver Metallic'ti. Bu renk geçen yıl Kasım ayında Tesla tarafından yeni Stealth Grey lehine kullanımdan kaldırıldı . Geceyarısı Gümüşü Metalik de griye daha yakındı, gerçek gümüş boyaya da yakın değildi.

teslaoracle'e göre: Tesla'nın gümüş renkli birkaç Model 3 prototipi vardı . Otomobil üreticisi bu rengi, Midnight Silver Metallic ile değiştirilmeden önce kısa bir süre için ilk Model 3 otomobillerinde sunmuştu. Orijinal gümüş Tesla Model 3'ler filonun tek boynuzlu atları olarak kabul ediliyor.

Uzun bir sürenin ardından otomobil üreticisi, arabaları için Quicksilver ve şimdi de Lunar Silver gibi gerçek gümüş tonlarını sunmaya geri döndü.