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Otomotiv Tesla ile drift attı! Başına gelmeyen kalmadı
Otomotiv

Tesla ile drift attı! Başına gelmeyen kalmadı

Yeniakit Publisher
2023-10-15 18:18:00 - 2023-10-15 18:23:44
Tesla ile drift attı! Başına gelmeyen kalmadı

Mersin’de ’Tesla’ marka aracıyla drift atan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı da trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde bir sürücünün ’Tesla’ marka aracıyla drift attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, plakası belirlenen aracın sürücüsüne ulaştı. Ehliyeti daimi olarak iptal edilen sürücü Y.Y’ye ayrıca 20 bin 324 lira para cezası uygulandı. Şahsın aracı ise trafikten men edildi.

 

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