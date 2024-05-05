Tesla, Cybertruck’taki feci hata için önlem aldı

Tesla’nın o hantal, güçlü ve bir o kadar da çekici elektrikli Cybertruck modelini bilmeyen yoktur. Ama görünüşe aldanmayın, çünkü bu canavarın “Frunk” adı verilen ön bagaj kapağı “parmak giyotini” olarak nam salmış durumda. Neyse ki, Tesla bu minik tehlikeli bölgeyi biraz daha dostane hale getirmek için bir güncelleme yayınladı. İşte detaylar…

Tesla Cybertruck bagajı artık parmak incitmeyecek!

YouTube’da gezinen bazı eğlenceli videolarda, insanlar bu “Frunk” kapısının kapanırken ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermek için sebzeleri, meyveleri, hatta parmakları bile feda ettiler. Herkesin aklında tek bir soru vardı: “Parmaklarım ne olacak?” Ama Tesla, bu kaygılara bir son vermek için adım attı ve bir yazılım güncellemesi yayınlayarak kapının kapanırken daha hassas olmasını sağladı.

Tesla’nın güncellemesi, “Frunk” kapısının kapanmadan önce objeleri daha iyi algılayabilmesi için sensör hassasiyetini artırdı. Güncelleme notlarında, “Elektrikli kapak, kapanmadan hemen önce objeleri daha iyi algılayabiliyor” şeklinde bir ifade yer aldı. Kısacası, kapak parmak gibi herhangi bir engeli fark ettiğinde, daha hassas davranarak kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Ama tabii ki, işler her zaman planlandığı gibi gitmeyebilir. Cybertruck sahipleri, sensörün yeni halini test ederken farklı sonuçlar elde ettiklerini belirttiler. Bu, Frunk kapısının aslında bir “öğrenme algoritması” kullandığını ortaya çıkardı. Kapak, her başarısız kapanma denemesinde daha fazla güç uygulamaya başlıyor, bu da bazen istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor.

Bir de Jeremy Judkins adında bir YouTuber var, bu sensörün hassasiyetini test etmek için önce bir muz, ardından bir salatalık, daha sonra bir havuç ve hatta kendi parmağını kapının kapanma yoluna koydu. Sonuç mu? Acı verici! Neyse ki, bu deneme cesaretinden sonra bile hala video çekebiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tesla, bu güncelleme ile kullanıcıların güvenliği için önemli bir adım atmış olsa da bu olay, araç tasarımında yazılım ve donanım entegrasyonunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Cybertruck sahipleri, özellikle kapakla etkileşime girerken parmak konusunda dikkatli olmalı ve güvenliği elden bırakmamalı. Ama kabul edelim, bu macera bize keyifli ve eğlenceli anlar da yaşattı!