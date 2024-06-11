Tesla, bu kez sürpriz bir hamle yaptı: Binlerce çalışanını işten çıkaran ünlü milyarder isim geri adım attı!

Özellikle toplu işten çıkarmalarla gündeme gelen Tesla, bu kez sürpriz bir hamle yaparak dikkat çekti. Şirket, yeniden geniş çaplı işe alımlara başladı.

Geçen Nisan ayında Tesla'nın dünya genelindeki iş gücünün yüzde 10'unu işten çıkardığını ve birçok üst düzey yöneticiyi görevden aldığını duyurmuştuk. Mayıs ayında ise işten çıkarmalara devam eden Tesla, 1 ay içinde 4 kez işten çıkarma gerçekleştirdi. Bu durum, çalışanlar arasında moral bozukluğuna ve iş yüklerinin artmasına neden olmuştu.

Özellikle toplu işten çıkarmalarla gündeme gelen Tesla, bu kez sürpriz bir hamle yaparak dikkat çekti. Şirket, yeniden geniş çaplı işe alımlara başladı. Yapay zeka ve robotik bölümlerinin yanı sıra hizmet ve satış gibi çeşitli departmanlarda yüzlerce yeni pozisyon açtı. Bu durum, şirketin büyüme stratejisinin ve iş gücü ihtiyacının arttığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Tesla'nın yeniden işe alım stratejisi, şirketin Teksas'ta inşaatı devam eden lityum rafinerisinde de çeşitli yeni pozisyonları içeriyor. Ayrıca, daha önce işten çıkardığı bazı çalışanları yeniden işe almayı planı da bulunuyor. Şirket, yeni işe alımlarla hem kapasitesini artırmayı hem de çalışanların moralini yükseltmeyi hedefliyor. Bu gelişmeler, Tesla'nın gelecek stratejileri ve iş kültürü açısından önem taşıyor.

Öte yandan teknoloji dünyasında yeniden işe alım yapmak önemli bir gelişme. Tesla gibi büyük teknoloji şirketlerinin işe alım yapmaya başlaması o şirketin büyüme potansiyelini, gelecek projelerini ve iş stratejilerini yansıtıyor.

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