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Ekonomi TESK’ten yapılandırma taksitlerinde 60 ay talebi
Ekonomi

TESK’ten yapılandırma taksitlerinde 60 ay talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, borçların yapılandırılmasına yönelik TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenlemeye ilişkin, “Yeniden yapılandırılan borçlar, başvurudan itibaren ilk 6 ay ödemesiz olmak üzere faizsiz olarak 60 ayda taksitle ödenmeli.” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:04:00 -
TESK’ten yapılandırma taksitlerinde 60 ay talebi

Palandöken, esnafın daha önce çıkan yapılandırma kanunlarından yararlandığını ancak çeşitli nedenlerle ödemelerde zorluk çektiğini vurguladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde esnafın borç yükünün her zamankinden daha fazla arttığını aktaran Palandöken, halen iş yapamayan esnafın bu borçlarının tamamını ödemesinin neredeyse imkansız olduğuna işaret etti. Palandöken, “Bu nedenle, yeniden yapılandırılan borçlar, başvurudan itibaren ilk 6 ay ödemesiz olmak üzere faizsiz olarak 60 ayda taksitle ödenmeli. Ödenebilir şartlar oluşmadıkça esnafın birçoğu yapılandırmaya başvuru bile yapmayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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