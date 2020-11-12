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Ekonomi TESK’ten esnafın faturalarında vergi muafiyeti talebi
Ekonomi

TESK’ten esnafın faturalarında vergi muafiyeti talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (v) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın elektrik ve doğal gaz faturalarındaki vergi oranlarından muaf tutulması gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:04:00 -
TESK’ten esnafın faturalarında vergi muafiyeti talebi

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde esnafın kazancının düştüğünü ve maliyetlerinin arttığını ifade etti.

Tüketim katlanacak

Salgın sürecinde, evden çalışma, evde kalma gibi durumlar nedeniyle elektrik tüketiminin iki katına çıktığına işaret eden Palandöken, kış aylarına girilen süreçte doğal gaz kullanımının da yaz mevsimine göre iki kat artacağını vurguladı. Palandöken, esnafın dükkanları kapalı kalırken de çalışan tabela, buzdolabı gibi cihazları nedeniyle elektrik faturası ödediğini hatırlattı.

Yükümüz ağırlaşıyor

Esnafın elektrik ve doğal gaz faturasındaki vergilerden muaf tutulmasını öneren Palandöken, şunları kaydetti: “Gelen zamlarla doğal gazda birim fiyatının artması ve yüzde 18 KDV oranı, kış aylarına girdiğimiz bu dönemde faturaları daha da kabartacak. Elektrik faturasında ise kayıp-kaçak bedeli, okuma bedeli, kullanım bedeli adı altında geçen sistem kullanım bedelinin oranı yüzde 29, enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi ve KDV adı altında geçen vergi ve fonların oranı ise yüzde 19. Dolayısıyla elektrik faturasının yüzde 48’i tamamen vergiler, fonlar ve diğer bedeller. Esnafımız bu zorlu süreçte, kış aylarına da girmişken, elektrik ve doğal gaz faturalarında vergi ve kesintilerden muaf olmalı.”

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