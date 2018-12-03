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TESK'ten enflasyon açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kasım ayı enflasyon rakamlarının düşmesi sonrası yaptığı açıklamada hükümetin enflasyonla mücadelesinin sonuç verdiğini belirterek, "Kasım ayında enflasyon oranları düştü. Bu düşüşün aralık ayında da devam etmesini bekliyoruz." dedi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:04
TESK'ten enflasyon açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, kasım ayında özellikle döviz kurlarındaki baskının azalmasıyla ekonomide normalleşme sürecinin başladığını bildirdi. Döviz kurlarındaki düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki indirimin enflasyonun düşmesine büyük etkisi olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Talebimiz üzerine beyaz eşya, otomotiv ve mobilyada yapılan vergi indirimleri de enflasyonun negatif çıkmasında büyük bir rol oynadı. Hükümetin enflasyonla mücadelesi sonuç verdi. Kasım ayında enflasyon oranları düştü. Bu düşüşün aralık ayında da devam etmesini bekliyoruz ancak bu iki aylık düşüşün 2019 yılından itibaren kalıcı hale gelebilmesi için elektrik, doğal gaz ve suda da büyük oranda indirimler yapılması gerekir. Bu şekilde hem enflasyon oranları düşerken hem de dar gelirli vatandaşın satın alma gücü artacağından yapılan indirimlerin ekonomik büyümeye de etkisi olacaktır."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:04
  1. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken
  2. enflasyon

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