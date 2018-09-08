THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

TESK’ten açıklama: Esnaf sayısı arttı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkar sayısında son bir ayda 2 bin 519, yılın 8 ayında 48 bin 790 artış yaşandı” dedi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 11:30
TESK’ten açıklama: Esnaf sayısı arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının son bir ayda 2 bin 519, yılın 8 ayında da 48 bin 790 artarak, ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 733 bin 215'e yükseldiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ağustos ayına ilişkin Esnaf ve Sanatkar Sicili'ne kayıtlı esnaf ve işletme sayıları hakkında bilgi verdi.

Esnaf sayısının geçen ay bir önceki aya göre 2 bin 519, yılın 8 ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla 48 bin 790 artarak 1 milyon 733 bin 215'e ulaştığını belirten Palandöken, işletme sayısının da aylık bazda 2 bin 752, ocak-ağustos döneminde 52 bin 761 artışla 1 milyon 865 bin 463 olarak kaydedildiğini aktardı.

İşletme sayısının nüfusa oranına da değinen Palandöken, şunları kaydetti:

Nüfusa göre esnaf ve sanatkar işletmesi sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla yüzde 4,89 ile Muğla, yüzde 4,48 ile Burdur, yüzde 4,28 ile Çanakkale, yüzde 3,98 ile Edirne ve yüzde 3,95 ile Artvin oldu. Yine nüfusa göre esnaf ve sanatkar işletmesi sayısının en az olduğu iller yüzde 0,89 ile Şırnak, yüzde 0,99 ile Batman, yüzde 1,08 ile Diyarbakır, yüzde 1,30 ile Ağrı ve yüzde 1,38 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 11:30
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Muğla
  4. Hakkari
  5. Edirne
  6. Diyarbakır
  7. Çanakkale
  8. Burdur
  9. Artvin
  10. Ağrı
  11. TESK
  12. Esnaf
  13. Esnaf sayısı arttı
  14. Bendevi Palandöken

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da pompalı tüfek dehşeti! Güvenlik müdürünü öldürdüler
    1. Antalya'da pompalı tüfek dehşeti!..
    2. A Milli Takım'da sakatlık şoku!..
    3. Sizce iktidar dolardaki yükselişi..
    4. Burdur'da polisten kaçarken ters yönde..
    5. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:..
    6. Trump'ın yalanı ortaya çıktı! Meğer..
    7. Çobanların silahlı kavgası: 1 kişi öldü
    8. Ebeveynlerin ihmali dayanılır gibi..
    9. Milli helikopter T625 ile 10 milyar..
    10. ABD'li rapçi evinde ölü bulundu İşte..
    11. Emniyetten dev operasyon! Devletten..
    12. Mısır'da 75 kişiye idam cezası
    13. Bağımsız duruştan taviz verilmesin!
    14. ASELSAN'dan sağlık teknolojilerinde 2..
    15. ABD'den skandal karar! Darbeci Sisi'ye..
    16. Sisi’nin baskı politikası... Mısırlı..
    17. İstiklal Caddesi kapatılacak mı?
    18. Milletin sanatçılarına azgın azınlık..
    19. MEB sözleşmeli 20 bin öğretmen alım ön..
    20. Katil Esed varil bombasından vazgeçmiyor
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...