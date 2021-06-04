Teşkilat'tan bomba sezon finali!

TRT 1 ekranlarında yayımlanan MİT destekli Teşkilat dizisi, yayın hayatına başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen yapımlar arasında yer alıyor.

Sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girmeyi başaran Teşkilat dizisi, 6 Haziran 2021 Pazar akşamı saat 20.00'de sezon finali bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Merakla beklenen Teşkilat 14. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Heyecanı doruklara çıkartan fragmanda, Serdar'ın durumu izleyicide merak uyandırdı.

Sezon finali özeti

Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla ''yer altına'' inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getiriyor.

Zayed Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır. Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar'ın hayatı tehlikededir.

Serdar'ın peşinde olduğu terörist, uçağı kaçırır. Büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlayan Serdar, uçakta bomba bulunduğunu tespit eder ve saldırıya engel olmak için harekete geçer.

Fadi’nin kaçtığı ve Serdar’ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi, karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamanla yarışan Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır.

Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.