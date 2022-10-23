Teşkilat'tan ayrılmıştı, son hali şaşırttı!

Çağlar Ertuğrul rol aldığı Teşkilat dizisindeki ayrılığı ile dizinin hayranlarını hem şaşırtmış hem de üzmüştü. Şimdi yeni bir projeye hazırlanan Çağlar Ertuğrul, rolü için değiştirdiği imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Oldukça kilo alan ünlü oyuncu, görenleri şaşırtıyor.

Çağlar Ertuğrul rol aldığı Teşkilat dizisindeki ayrılığı ile dizinin hayranlarını hem şaşırtmış hem de üzmüştü.

Şimdi yeni bir projeye hazırlanan Çağlar Ertuğrul, rolü için değiştirdiği imajını sosyal medya hesabından paylaştı

Oldukça kilo alan ünlü oyuncu, görenleri şaşırtıyor.

İşte Çağlar Ertuğrul'un son hali!



