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Medya Teşkilat’ta merakla bekleniyordu! O isim geri döndü
Medya

Teşkilat’ta merakla bekleniyordu! O isim geri döndü

TRT1'de Pazar günleri ekranlara gelen Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal setlere resmen geri dönüş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 15:04:00 -
Teşkilat’ta merakla bekleniyordu! O isim geri döndü

TRT1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisinden geçtiğimiz haftalarda kötü haber gelmişti.

Nihat Altinkaya ve Deniz Baysal koronavirüse yakalanmış ve setlere ara vermişlerdi.

Tedavisi sona eren Deniz Baysal koronavirüsü resmen yendi.

Koronavirüsü yenen Deniz Baysal, önceki gün rol aldığı 'Teşkilat' dizisi için sete çıktı.

Koronavirüsü yenen Deniz Baysal, önceki gün rol aldığı 'Teşkilat' dizisi için sete çıktı. Yaklaşık 2 hafta evde tedavisi devam edilen oyuncu, test sonucu negatif çıktıktan sonra dizinin çekimlerinin yapıldığı Ankara'ya gitti.

Baysal, setten fotoğraf paylaşarak her şeyin kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

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