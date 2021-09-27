Teşkilat'ta ilk bölüm sonrası sürpriz ayrılık!

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen TRT1'in teşkilat dizisi dün akşam yayınlanan 15. bölümle yeni sezona başladı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu gibi isimlerin oynadığı Teşkilat'ın yeni bölümünde diziye katılan isimler ilk kez görüldü. 15. Bölümde Gürkan Uygun, Hakan Boyav ve Turgut Tunçalp ilk kez bu dizi için kamera karşısına geçmiş oldu.

Kemal öldü

Dizinin yeni sezonunun ilk bölümünde Ceren, ekip tarafından gözaltına alınırken, hafızasını kaybeden Serdar'a geçmişi hatırlatılmaya çalışıldı. Türkiye'ye gelen Yıldırım ilk operasyonunu ise Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan 1 gemisine yaptı. Mavi Vatan 1 gemisinde büyük bir patlama yaşandı. Yaşanan bu patlamada Zehra'nın eski eşi rolünü oynayan Kemal hayatını kaybetti. Teşkilat dizisinin yayınlanan 16. bölüm fragmaında ise bu patlamanın faillerinin arandığı görülüyor. Teşkilat, 3 Ekim Pazar günü 16. bölümüyle ekranlara gelecek.