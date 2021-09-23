Teşkilat'ta bomba patladı! 9 yeni isim...
TRT1'de reyting rekorları kıran Teşkilat'ın yeni sezonunda 9 yeni oyuncu karşımıza çıkacak.
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi, yeni sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Teşkilat'ın 15. yeni bölüm ön izleme sahnesinde ise, Yıldırım intikam almak için Türkiye'ye dönüyor. Halit Başkan'a meydan okuyan Yıldırım intikam saldırılarına başlıyor ve Türkiye'nin doğalgaz arama gemisinde bomba patlatıyor.
Fenomen yapıma yeni sezonda tam 9 oyuncu birden katıldı. Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Turgut Tunçalp, Mustafa Açılan, Ali Öner, Bülent Bilgiç, Mehmet Ergenç, Nil Günal, Hilal Öztunca, yeni sezonda dizide rol alacak isimler olacaklar.
Teşkilat’, kadroya katılan sürpriz oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile yine zirveden inmemeye kararlı duruyor.