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Medya Teşkilat'ta bir beklenmedik ayrılık daha
Medya

Teşkilat'ta bir beklenmedik ayrılık daha

TRT1'de Pazar günlerine damga vuran Teşkilat dizisinde yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha ekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 17:46:00 -
Teşkilat'ta bir beklenmedik ayrılık daha

Ekranların en çok izlenen yapımlarından birisi olan Teşkilat'tan peş peşe ayrılık haberleri geliyor. 48. bölümünde sezon finali yapacak olan dizinin çekimleri devam ediyor.

Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav ve Tuncer Salman'ın vedalarının ardından diziye bomba bir isim daha veda edecek.

Dizide Pınar karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ezgi Şenler sezon finali bölümünde diziye veda eden isim olacak.

Dizide yaşanan peş peşe vedalar sonrası izleyiciler yeni sezonda neler olacağını merak ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pınar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ezgi Şenler sezon finali bölümünde diziye veda ediyor.

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