Teşkilat'ın yıldız isminden ayrılık itirafı: Öldük...

Ünlü oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz yıl Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olan oyuncu, ardından sağlığına kavuşmuştu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Mesut Akusta, önceki gün eşi Şafak Özbir ve kızı Berfin Cano Akusta ile birlikte Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdı.

"Teşkilat" dizisinden ayrılan Akusta, "Benim rolüm bitiyordu zaten. Öldük, bitti. Döndük İstanbul'a..." dedi.

Beyin kanaması geçirmesinden sonra sağlığına kavuşarak kötü günleri geride bırakan oyuncu, "Hastalandık ama ayaktayım. Biraz zor bir süreçti ama çabuk toparladım. 10 gün sonra sete döndüm. Bu tarz hastalıklar geçirip de sete dönmek zordur ama ben döndüm. Ufak tefek sıkıntılar kaldı ama atlattım bu dönemi." diyerek, yaşadığı sıkıntılı süreci anlattı.

Eşinin o paylaşımı

Ayrıca Şafak Özbir, geçtiğimiz yıl eşinin hastalık sürecinde yaşadıklarını Instagram hesabından anlatmıştı. Mesut Akusta ve kızı Berfin Cano ile aile fotoğrafını yayınlayan Özbir, gönderisinde şu ifadeleri kullanmıştı:

Bugün tarihe bir baktım da tam 13 gün geçmiş... Mesut'un hastaneye kaldırıldığı günü, neler yaşadığımı, nasıl Ankara'ya gittiğimizi nasıl anlatsam bilemiyorum. Orayı bir türlü toparlayamıyorum hala kafamda. Tek bildiğim bir dakika sonramızın asla garantisi yok!

Babam öldüğünde 20 yaşındaydım, annem trafik kazası geçirip bir ay yoğun bakımda kaldığında 27... Şimdi ise 38.... Bu da sonrasında yaşadığım en zorlu yoldu. Hem de anne olarak... Dilerim ki son olsun... O korkunun tarifi mümkün değil! Şimdi şu anıma ne kadar şükretsem az...