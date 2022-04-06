Teşkilat'ın Serdar'ının iftar menüsü güldürdü

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki Serdar karakteriyle oyunculuk başarısını bir kez daha konuşturan Çağlar Ertuğrul, iftar menüsünü paylaştı. Ertuğrul'un paylaşımlarındaki sözleri takipçilerini güldürdü.

Setleri devam eden oyuncu, sağlıklı beslenmesine ve sporuna oldukça önem veriyor. Önceki gün sosyal medya hesabında yaklaşan iftar saatinde yaptığı 'Hızlı iftar' menüsünü paylaştı.

Oyuncunun paylaşımlarına Hızlı iftar menüsü; "sıcacık pide içine pastırma, kaşar ve domates" yazdı.

Diğer paylaşımına ise "diğer çeyrek pideye de; fıstık ezmesi muz ve çilek reçeli" ekleyerek tatlısını da takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun paylaşımları hayranlarını güldürdü.