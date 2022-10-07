Teşkilatın numarasına gerek kalmadı... Maske takmayanlara verilen cezalar siliniyor

Torba kanun teklifi yarın Meclis‘e geliyor. 52 maddelik kanun teklifi hazırlandı. Son anda teklife eklenen maddeyle salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.

Torba kanun teklifinde ayrıca KYK faizleri silinecek, elektrik ve doğalgaz desteği de yer alacak.

Elde edilen son bilgilere göre; Covid-19 salgını döneminde takmayanlara verilen cezaların silinecek.

Başka bir maddeyle ise, kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç, bildirmekte gecikenlerin borçları silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu söyleniyor.

Torba kanun teklifinde KYK faizleri silinecek, elektrik ve doğalgaz desteği de yer alacak.

İhracatçıya çifte pasaport ve 2 bin liraya kadar icra borçların silinmesi de torba yasada olacak.