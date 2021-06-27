Teşkilat oyuncusu detayı verdi! ‘Çekim dışı zamanlarda…’

Reytingleri alt üst eden başarılı sonuçlar alan Teşkilat dizisinin 2. Sezonu heyecanla bekleniyor. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal’ın başrolünde yer alan ve çekimleri Ankara’da olan diziye Sermet karakterinde Atılay Uluışık da dahil olmuştu.

Dizi ile ilgili açıklamalarda bulunan Atılay Uluışık başarının arka planını anlattı. Uluışık, ‘’Ben her zaman bu işin bir ekip işi olduğuna inandım. Ustalarımızın tabiriyle, rolün küçüğü, büyüğü olmaz mantığı ile. Çünkü o başrolünden, yardımcı oyuncularına kadar o karakterlerden bir tanesi değişirse, iş bambaşka bir iş oluyor. O yüzden benim için önemli olan yapım firması. Kim ile çalışacağım, yönetmen. Güzel bir sinerji yakalayabiliyor muyuz? Çünkü o sonuçta televizyonda 1 dakikada gösterilen bir sahneyi bazen 10 saatte çekiyoruz. Sette geçirilen vakit çok uzun olduğu için, bütün ekiple güzel bir sinerji yakalamak lazım. Çekim dışı zamanlarda o birlikteliği devam ettirip, onun güzelliği ekranlara yansıyor. Senaryo çok önemli, en önemli şeylerden bir tanesi. Önemli olan güzel bir ekip ile işi ortaya çıkartabilmek” dedi.

Çağlar Ertuğrul’un diziden ayrılacağı iddiaları gündem olmuştu. Teşkilat dizi setindeyken en ufak bir tartışma ya da gerginlik yaşanmadığını belirten Uluışık, ‘’Sette yaşanan en ufak bir gerginlik, husumet yok. Herkes gayet neşeli, keyifli; işi daha yukarıya taşımak için canla başla çalışıyor. Yani bu nereden çıktı ben de bilmiyorum. Bu da Çağlar’ın özelidir. Varsa öyle bir şey de yapımcı ile kendi aralarında çözecekleri bir problemdir” dedi.