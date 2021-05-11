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Medya Teşkilat oyuncusu Burak Sarımola’dan flaş açıklamalar
Medya

Teşkilat oyuncusu Burak Sarımola’dan flaş açıklamalar

Reytinglerde rekor kıran TRT’nin Teşkilat dizisinin Rainer karakterini oynayan Burak Sarımola açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 11:49:00 -
Teşkilat oyuncusu Burak Sarımola’dan flaş açıklamalar

Milli İstihbarat Teşkilatı’nı konu alan TRT’nin Teşkilat dizisi büyük ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Pazar yayınlanan Teşkilat dizisinde Rainer karakterini oynayan Burak Sarımola açıklamalarda bulundu.

Kötü bir karakteri oynayan Burak Sarımola, “İnsanlar beni Gülbeyaz dizisi ile hatırlıyor ancak sektörde otuz ikinci senem. Ben kamera oyunculuğunu sevenlerdenim’’ dedi.

Teşkilat dizisiyle ilgili açıklama yapan Sarımola, “ Teşkilat güzel ve anlamlı bir proje. Rainer karakteri benim oynamak istediğim türden bir roldü. Aykırı, asi, kötü… Anti kahraman karakterleri her zaman sevmişimdir. O yüzden de kabul etmemde bu faktörlerin büyük etkisi oldu” diye konuştu.

Bir seri katil rolünü üstlenmeyi çok istediğini belirten Sarımola, “Türkiye’de bu tarz bir karakteri oynayacak ender oyunculardan biriyim. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Umarım bir gün gerçekleştirebilirim” dedi.

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